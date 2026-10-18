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Поредното шоу на Лионел Меси в американската Мейджър Лийг Сокър до голяма степен беше засенчено от един невероятен гол същата вечер, вкаран от негов сънародник.

27-годишният Мартин Охеда от отбора на Орландо влезе в заглавията след изключително изпълнение при победата на неговия отбор с 4:1 над Ди Си Юнайтед.

При резултат 1:0 в 22-ата минута Орландо направи страхотна комбинация пред наказателното поле, в чиято заключителна фаза френската легенда Антоан Гризман даде находчив пас към Охеда, но топката беше зад тялото на аржентинеца.

Това не се оказа проблем, тъй като Охеда показа фамозна изобретателност и с нещо като карате удар в стил Златан Ибрахимович отклони топката в далечния ъгъл, за да влети тя във вратата.

Наистина страхотно изпълнение, което си заслужава да видите.

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