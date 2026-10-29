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Родният национал Росен Божинов бързо си върна титулярното място в Пиза след инцидента, който претърпя преди няколко седмици, когато получи топлинен удар и колабира на терена.

Централният бранител дори се отчете с асистенция за вчерашното атрактивно 3:3 между Пиза и лидера в Серия "Б" Палермо.

Във втори пореден мач Божинов започна от първата минута за Пиза, а в 40-ата той асистира за 2:0 в полза на своя тим.

След изпълнение на корнер Божинов отклони топката към далечната греда, където връхлитащият Филипо Питардело направи резултата 2:0 с второто си попадение в мача.

Лидерът в класирането Палермо обаче направи впечатляващ обрат за 15 минути през втората част и поведе с 3:2, преди Пиза все пак да спаси точката с гол за 3:3.

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Така отборът на Росен Божинов остана на шестото място в класирането с 15 точки, на четири зад втората позиция, която дава право на директна промоция.

По същото време други двама наши национали взеха участие в турнирни битки, които отборите им спечелиха.

В Сърбия Кристиян Балов получи 90 минути футбол в турнира за Купата на страната, а неговият Цървена Звезда с лекота разби опашкаря във второто ниво на местния футбол Йединство.

Звезда с печели срещата с 5:1 като гост, а това бе един от редките шансове за изява на Балов, който за съжаление нямаше директно участие в нито един от петте гола за своя тим.

Цял мач в Нидерландия изигра друг наш национал - Християн Петров, а неговият Хееренвен продължи напред за Купата.

Елитният тим спечели с 2:0 като гост срещу аматьорския Екселсиор Мааслуис, а това бе първият мач като титуляр за Християн Петров през кампанията.

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