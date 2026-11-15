Националният селекционер Атанас Рибарски застана пред медиите преди последния двубой на България за годината.

Утре от 19 часа родният тим гостува на Естония в последен мач от турнира Лига на нациите, където България ще завърши на трето или четвърто място в групата си.

България влиза в мача след кошмарно 0:5 от Исландия в Пловдив, а Атанас Рибарски призна, че най-трудната му задача е да вдигне психически отбора.

"Нашият национален отбор не се намира в състоянието, в което всички искаме да бъде. В последните години резултатите са под очакванията, а единствените, което може да направим е да работи , да излезем максимално бързо от ситуацията.

Всеки от футболистите ми е минавал през такива загуби, щом е достигнал професионално ниво. От нас имат пълна подкрепа, за да излезем всички заедно от тази ситуация.

След последния мач видях много разстроени лица. Това резултат, който не ни подхожда, а нашата работа е да направим всичко възможно, за да се вдигнем.

Очаквам опонент който се защитава много добре, който допуска изключително малко голове. За мен не е никаква изненада нито мястото, на което Естония се намира, нито начинът на игра на този тим.

Трябва да променим нашия подход, за да постигнем различен резултат срещу Естония. Те са допуснали само един гол и това е показателно.

Надявам се да изберем правилния подход, за да допуснем по-малко грешки е защита и съответно да направим повече неща в атака", заяви той.