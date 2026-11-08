Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Барселона постигна впечатляваща победа с 2:1 при гостуването си на Атлетико (Мадрид) в дербито от 12-ия кръг на испанската Ла Лига. Каталунците осъществиха пълен обрат на стадион "Метрополитано" и сложиха край на серията от седем поредни шампионатни успеха на своя съперник.

Двубоят се проведе пред 69 788 зрители, които станаха свидетели на зрелищен футбол, множество положения и три попадения.

Барса третира раните от Ел Класико с пореден разгром
Виж още Барса третира раните от Ел Класико с пореден разгром

Срещата започна изключително динамично, като още в първите десет минути двата отбора разтресоха напречните греди. В шестата минута Марк Пубил засече с глава центриране от корнер, но топката срещна напречната греда на Барселона. Само две минути по-късно Педри получи отлично подаване в наказателното поле на Атлетико и също нацели напречната греда.

В десетата минута домакините успяха да открият резултата. Хулиан Алварес, който през лятото беше близо до трансфер в Барселона, се отличи с асистенция към Джулиано Симеоне. Синът на наставника Диего Симеоне се възползва от подаването и изведе мадридчани напред за 1:0.

Последваха нови опасни ситуации пред двете врати. Алварес продължи да създава проблеми на защитата на гостите, докато Ламин Ямал и Рафиня търсеха начин да възстановят равенството.

Снимка: Getty Images

Усилията на Барселона дадоха резултат непосредствено преди почивката. В 45-ата минута Фермин Лопес достигна до отскочила топка в наказателното поле и отправи удар, който се отклони от вътрешната страна на дясната греда, преди да влезе в мрежата за 1:1.

През второто полувреме футболистите на Ханзи Флик увеличиха натиска и постепенно поеха инициативата.

В 66-ата минута каталунците стигнаха до пълния обрат. Ламин Ямал демонстрира отличен поглед върху играта и намери Фермин Лопес в наказателното поле. Халфът завърши атаката с прецизен нисък удар и отбеляза второто си попадение в срещата за 1:2.

До края Атлетико опита да отговори, но Барселона успя да запази преднината си и да си тръгне с трите точки от испанската столица.

Снимка: Getty Images

Това е втора поредна победа за каталунците над мадридския съперник, както и втори последователен успех на "Метрополитано". През април Барселона отново спечели с 2:1 при гостуването си на Атлетико в елиминациите на Шампионската лига.

С победата тимът на Ханзи Флик затвърди лидерската си позиция в Ла Лига с актив от 33 точки. Реал Мадрид заема второто място с 30 пункта, докато Атлетико остава трети с 28 точки след прекъсването на впечатляващата си победна серия.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Ген. Атанасов за тестовете за "чуждестранните агенти": Е, тука ще се биеме вече! Днес
Ген. Атанасов за тестовете за "чуждестранните агенти": Е, тука ще се биеме вече!
15301
40 години те са супергерои и разбиват женските сърца Лайф
40 години те са супергерои и разбиват женските сърца
5461
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР Бизнес
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР
16578
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна IT
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна
23153
Пазителките на безсрамните книги в света на престорената невинност Impressio
Пазителките на безсрамните книги в света на престорената невинност
6562
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео) Trip
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео)
12271
Шоколадов кекс като бонбон с хрупкави лешници и разтапяща се глазура Вкусотии
Шоколадов кекс като бонбон с хрупкави лешници и разтапяща се глазура
6068