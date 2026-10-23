Много добра новина за компрометирания президент на ФИФА

377 Снимка: БТА

Азиатската футболна конфедерация (АФК) ще подкрепи настоящия президент на ФИФА Джани Инфантино на предстоящите президентски избори. Това обяви президентът на организацията шейх Салман бин Ибрахим Ал-Халифа на извънредния конгрес на АФК в Токио, съобщи Ройтерс.

"Потвърждаваме пълната си готовност да подкрепим Вас и Вашето ръководство в стремежа Ви към преизбиране за президент на ФИФА", обърна се той към Инфантино, който присъстваше на конгреса.

През юли беше съобщено, че Инфантино иска да създаде компания, която да контролира основните мъжки и женски състезания на организацията. Според него създаването на FIFA Forward Enterprise би увеличило приходите за асоциациите-членки на ФИФА и би допринесло за развитието на футбола в световен мащаб. От ФИФА заявиха, че тази схема е могла да набере 4,2 милиарда долара. Инициативата беше широко критикувана и осъдена от длъжностни лица, федерации и други организации.

По-конкретно, предложението на Инфантино беше отхвърлено от Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА), Конфедерацията на футбола на Северна, Централна Америка и Карибите (КОНКАКАФ), АФК и Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ). Подкрепата на Инфантино по-късно беше изразена от Африканската футболна конфедерация, Аржентинската футболна асоциация и няколко други национални федерации.

Тогава азиатската федерация изрази "дълбока загриженост" относно предложението на Инфантино и начинът, по който то е било направено. Изрази и становище, че планът "е разкрил фундаментални слабости в процесите на консултации и вземане на решения във ФИФА, които сега трябва да бъдат отстранени".

56-годишният Инфантино беше избран за президент на ФИФА на извънреден конгрес през февруари 2016 г. Впоследствие беше преизбран два пъти без опозиция. Следващите президентски избори на ФИФА ще се проведат през март 2027 г.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.