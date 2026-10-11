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Българският специалист Цветан Иванов вдигна купата на Австралия по футбол с отбора на Саут Мелбърн.

Иванов е анализатор в щаба на старши треньора на тима Синиша Кохаджич, който изведе "синьо-белите" до триумфа на финала с 4:3 след  дузпи срещу вицешампиона в елитната дивизия на страната Мелбърн Виктъри.

Двубоят се игра пред рекордна публика за мач от турнира от 29911 зрители на стадион "AAMI Park" в Мелбърн.

Саут Мелбърн влезе в историята, след като стана първият клуб от втория австралийски ешелон, който печели трофея.

Редовното време завърши 0:0, а в продълженията двата отбора си размениха по един гол, като Саут Мелбърн изравни в 117-ата минута с попадение на резервата Максимилиан Микола. При 11-метровите наказателни удари играчите на Саут Мелбърн вкараха и при четирите си опита, докато Харисън Сойър и Джейсън Дейвидсън направиха пропуски от бялата точка за съперника.

Първото издание на турнира за купата на Австралия по футбол се провежда през 2014 година, а Мелбърн Виктъри е двукратен носител на трофея - през 2015 и 2021 година, като има и още два загубени финала - през 2024 и 2026 година.

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