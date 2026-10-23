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България е с позитивен рейтинг от +0.750 в седмичната класация на клубните футболни коефициенти на УЕФА, която се оформя след изиграването на трите дни на двубои в европейските турнири.

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Рейтинговият списък се изготвя от специализираната платформа за статистики и дигитални прогнози "Football Meets Data", която е и официален партньор на УЕФА.

Само с два отбора сме в тях, но и двата взеха точки в този кръг. Левски спечели гостуването си на Виктория Пилзен с 2:1 в Лига Европа, а ЦСКА направи 2:2 при визитата на Нордшеланд в Лигата на конференциите.

Четирите точки ни пращат на 11-о място за седмицата, което е много престижно. Особено предвид факта, че оставаме 29-и в общата таблица на клубните-държавни коефициенти, която се изготвя на петгодишна база.

Но - с добри резултати, а и при повече отбори в основната фаза на турнирите догодина, например, нещата ще се променят само към по-добро.

България е 11-а за седмицата, като зад нас е например Франция. Водещата футболна сила, която дава и европейския шампион ПСЖ, записа само две победи от 7 мача. Останалите резултати на френските тимове бяха 4 поражения и 1 реми.

С коефициент за седмицата +0.714 остават зад българския клубен футбол. Поне за няколко дни това си е постижение, с което можем мъничко да се погордеем.

Зад нас са още Унгария, Румъния, Хърватия, Швейцария, Чехия.

На върха за седмицата е Нидерландия с впечатляващите 5 победи и 1 загуба на отборите от страната, даващи положителен коефициент от +1.666. Следват Белгия, Англия, Италия, Турция, Германия, Испания, Австрия, Гърция и Португалия.

Това е топ 10. Веднага след него идва България.

 

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