Страната ни е №93 в класацията на ФИФА

1479 Снимка: БФС

Българският национален отбор продължава да затъва в ранглистата на ФИФА и след края на последната за годината международна пауза се намира на 93-а позиция в света.

В последните дни родният тим записа два от най-срамните си резултати. Първият беше унизителна загуба с 0:5 от Исландия насред Пловдив, а след това дойде и историческото ни първо поражение от Естония. То бе с 1:2 в Талин.

Новите слаби резултат и като цяло позорната есен доведоха до очакван срив и страната ни е едва 93-а футболна сила на земното кълбо.

Стигна се до ситуация, в която пред нас се озова дори националният тим на Палестина.

Отбор, който от години се лута и търси приют в най-различни държави, защото не може да играе в своята. Въпреки това палестинците успяват да записват по-стойностни резултати от нашия тим, с което се изкачи на позиция пред нас.

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От два месеца пред нас в класирането е отбор в сходна ситуация - Сирия, който въпреки годините на война и разруха, очевидно се справя по-добре от България на футболния терен и е с пет позиции пред нас.

Днешното обновяване на ранглистата ни прати и зад Тайланд. Държава, която е известна с туризма си, но не и с футбола, който дори не е водещ спорт в нея. Е, тайландците вече са с две позиции пред България в ранглистата на ФИФА.

Други екзотични страни, които виждаме в позициите пред нас са Уганда, Замбия, Хаити, Габон, Бенин, Кюрасао, Оман, Ямайка Ирак, Узбекистан и Буркина Фасо.

Съвсем логично България има най-слабия футболен тим на Балканите, а в Европа страната ни се намира на 39-о място от общо 55 отбора.

И все пак това не е историческото дъно за страната ни откъм позиция, защото през месец април 2012-а България заемаше 96-о място в ранглистата, а четири месеца по-късно бе на 94-о място. Сега сме №93.

В този период от 14 години, който разделя 96-ото място и настоящото ни 93-о място, България имаше изкачване до №36 в света през 2017-а, но за съжаление по-малко от десет години по-късно това изглежда като нещо недостижимо.

От онова 36-о място през септември 2017-а пътят е само надолу. Постепенното свличане ни докара зад нации кат Сирия, Уганда, Тайланд и Палестина.

Иначе ранглистата се оглавява от световния първенец Испания, а топ 10 допълват Аржентина, Франция, Англия, Мароко, Португалия, Бразилия, Белгия, Нидерландия и Колумбия.

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