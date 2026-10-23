Фестивалът на ФИФА ще се проведе в Баку

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Националният отбор на България до 15 години по футбол ще бъде част от първото издание на Световното първенство и фестивал на ФИФА за тази възраст. Надпреварата ще се проведе от 24 до 30 октомври в Баку, Азербайджан, и ще събере 189 национални отбора от шестте конфедерации, които ще изиграят общо 945 срещи.

Според регламента в турнира могат да участват футболисти, родени през 2011 и 2012 г. България ще бъде представена от момчета, родени през 2011 г.

Воденият от селекционера Петър Карачоров тим е в група I заедно с Шотландия, Лесото, Габон и Латвия. "Лъвчетата" ще започнат участието си на 25 октомври с два двубоя - срещу Шотландия и Лесото. На следващия ден предстоят срещите с Габон и Латвия.

Турнирът ще се играе във формат 8 срещу 8, с две полувремена по 20 минути. Всеки отбор има гарантирани минимум девет мача, а регламентът е създаден така, че всички участници да продължат да играят до последния състезателен ден.

След първоначалната групова фаза отборите ще бъдат разпределени в шест нива според постигнатите резултати. Във всяко от тях ще бъде определен победител, а първенецът в най-високото ниво А ще бъде обявен за шампион на първото издание. След четирите си срещи в група I България ще изиграе още минимум пет двубоя, чиито съперници и часове ще станат ясни след приключването на първия етап.

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Основната част от мачовете ще се проведе в комплекс "Ховсан", където могат да се играят едновременно 20 срещи. Откриващият двубой и финалите в шестте нива са предвидени в "Баку Кристал Хол".

Новата инициатива на ФИФА поставя акцент върху развитието на младите футболисти чрез повече игрово време, срещи с различни съперници и досег с футболни култури от целия свят. За българските национали участието е възможност да натрупат международен опит и да проверят качествата си в поредица от двубои на световна сцена.

Програмата на България в група I:

25 октомври, 07:00 ч. – Шотландия – България

25 октомври, 13:45 ч. – България – Лесото

26 октомври, 10:45 ч. – Габон – България

26 октомври, 17:30 ч. – България – Латвия

Всички часове са в българско време.

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