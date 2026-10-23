Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Националният отбор на България до 15 години по футбол ще бъде част от първото издание на Световното първенство и фестивал на ФИФА за тази възраст. Надпреварата ще се проведе от 24 до 30 октомври в Баку, Азербайджан, и ще събере 189 национални отбора от шестте конфедерации, които ще изиграят общо 945 срещи.

Национален отбор

Според регламента в турнира могат да участват футболисти, родени през 2011 и 2012 г. България ще бъде представена от момчета, родени през 2011 г.

Воденият от селекционера Петър Карачоров тим е в група I заедно с Шотландия, Лесото, Габон и Латвия. "Лъвчетата" ще започнат участието си на 25 октомври с два двубоя - срещу Шотландия и Лесото. На следващия ден предстоят срещите с Габон и Латвия.

Турнирът ще се играе във формат 8 срещу 8, с две полувремена по 20 минути. Всеки отбор има гарантирани минимум девет мача, а регламентът е създаден така, че всички участници да продължат да играят до последния състезателен ден.

След първоначалната групова фаза отборите ще бъдат разпределени в шест нива според постигнатите резултати. Във всяко от тях ще бъде определен победител, а първенецът в най-високото ниво А ще бъде обявен за шампион на първото издание. След четирите си срещи в група I България ще изиграе още минимум пет двубоя, чиито съперници и часове ще станат ясни след приключването на първия етап.

Основната част от мачовете ще се проведе в комплекс "Ховсан", където могат да се играят едновременно 20 срещи. Откриващият двубой и финалите в шестте нива са предвидени в "Баку Кристал Хол".

Новата инициатива на ФИФА поставя акцент върху развитието на младите футболисти чрез повече игрово време, срещи с различни съперници и досег с футболни култури от целия свят. За българските национали участието е възможност да натрупат международен опит и да проверят качествата си в поредица от двубои на световна сцена.

Програмата на България в група I:

25 октомври, 07:00 ч. – Шотландия – България

25 октомври, 13:45 ч. – България – Лесото

26 октомври, 10:45 ч. – Габон – България

26 октомври, 17:30 ч. – България – Латвия

Всички часове са в българско време.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
125973
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
4329
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4034
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2064
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3067
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1066
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1462