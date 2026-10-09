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Българската футболистка Виктория Пелова, която е родена в Нидерландия и се подвизава на националния отбор на "лалетата", вкара първия си хеттрик на международната сцена.

Футболистката на Тотнъм се разписа три пъти при победата с 8:0 като гост на Унгария в полуфиналите от квалификациите за Световното първенство по футбол в зона Европа.

Нидерландките разбиха своите съпернички на "Панчо Арена" и обезсмислиха предстоящия реванш.

До момента 27-годишната Пелова имаше седем гола за националния отбор, след като дебютира през 2018 година, но вече е с 10 в 72 мача.

През това лято тя премина от Арсенал в Тотнъм и започна сезона по великолепен начин - с пет гола и две асистенции в пет мача за "шпорите".

 

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