Български гол в продължението донесе успешен старт за Петев в Турция
Перфектната вечер за наш национал и треньора му Ивайло Петев
Здравко Димитров донесе успешен старт на треньорската кариерата на Ивайло Петев в турския футбол.
В мач от второто ниво на местния футбол, воденият от Петев тим на Мардин спечели с 2:1 гостуването си на Бурсаспор.
Това бе дебют за Ивайло Петев начело на тима, а победният гол вкара националът ни Здраво Димитров, при това в 94-а минута на мача.
При резултат 1:1 Димитров показа невероятната си скорост по левия фланг, навлезе в наказателното поле, където завъртя противников бранител и вкара за победата на Мардин.
С красивото изпълнение Димитров донесе успешен старт за своя нов треньор Ивайло Петев.
Успехът изкачи Мардин на шестата позиция в класирането, която дава право на плейоф за промоция, докато Бурсаспор не успя да се изкачи до първото място и остава на втора позиция.
Zdravko Dimitrov'un, Mardin 1969 Spor'a 90+4'te galibiyeti getiren golü! Bursaspor 1-2 Mardin 1969 Spor #beINSPORTS #TrendyolBirinciLig https://t.co/Bx53ZGuRLT— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 11, 2026