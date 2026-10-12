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Здравко Димитров донесе успешен старт на треньорската кариерата на Ивайло Петев в турския футбол.

В мач от второто ниво на местния футбол, воденият от Петев тим на Мардин спечели с 2:1 гостуването си на Бурсаспор.

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Това бе дебют за Ивайло Петев начело на тима, а победният гол вкара националът ни Здраво Димитров, при това в 94-а минута на мача.

При резултат 1:1 Димитров показа невероятната си скорост по левия фланг, навлезе в наказателното поле, където завъртя противников бранител и вкара за победата на Мардин.

С красивото изпълнение Димитров донесе успешен старт за своя нов треньор Ивайло Петев.

Успехът изкачи Мардин на шестата позиция в класирането, която дава право на плейоф за промоция, докато Бурсаспор не успя да се изкачи до първото място и остава на втора позиция.

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