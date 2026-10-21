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Българският нападател Слави Спасов вкара два гола в турнира за Купата на Англия, а Йоувил Таун, където той играе, спечели с 5:2 срещу Летърхед в четвъртия квалификационен кръг и си осигури място в първия кръг от същинската надпревара в най-стария турнир във футбола.

Йоувил играе в Националната лига, петото ниво на футболната пирамида в Англия, като към момента е на четвърто място в класирането.

Българинът подписа двегодишен договор с клуба през лятото. Срещу Летърхед той изравни резултата за 1:1 в 15-ата минута, а после вкара и за 3:1 в добавеното време на първата част.

24-годишният Спасов е роден в Благоевград, но от 12-годишен живее в Англия, където кариерата му започва в юношите на Оксфорд Юнайтед. За този клуб има четири мача в Лига 1, но предимно е преотстъпван - на Уокинг, Норт Лий и Банбъри Юнайтед, а след това преминава през Хънгърфорд Таун, Слау Таун и Саутенд Юнайтед преди да се озове в Йоувил.

Досега кариерата му преминава предимно в отбори от шеста лига, като най-силният му сезон е 2024/2025, когато вкарва 18 пъти в 45 мача за Слау Таун.

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В първия кръг на Купата Йоувил и Спасов ще играят срещу четвъртодивизионния Честърфийлд.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.