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Асоциацията на съдиите по футбол в България поиска незабавно изваждане от играта завинаги на юношеския вратар на Локомотив (Горна Оряховица), който прояви брутална агресия срещу рефер.

След мача между горнооряховци и столичния Национал Александър Стоянов скочи и с коляно удари в главата великотърновския съдия Владимир Велев, а след това го налагаше с юмруци, докато е на земята.

ММА на юношески мач у нас: Вратар удари съдия с коляно в главата (видео)
Виж още ММА на юношески мач у нас: Вратар удари съдия с коляно в главата (видео)

Според Дисциплинания правилник на БФС, за провинението се полага лишаване от състезателни права за две години, но е много вероятно младият страж да бъде изваден от футбола завинаги.

Ето цялата позиция на Асоциацията на съдиите по футбол в България:

Потресаващ е клипът от мача U-18, игран на 10 декември 2026 година между отборите на "Локомотив"(ГО) и "Национал", с главен герой - вратарят на "Локомотив" и потърпевш от неговата брутална агресия - Главния съда на мача.

Такова поведение на футболист няма общо с футбола и спорта. То е извън правилата на всеки спорт. То е недопустимо със своята бруталност и е несъвместимо с който е да е спортен терен или зала.

Такива прояви не следва и не могат да се наказват според спортните правили и дисциплинарни правилници, защото те нямат нищо общо с никой спорт, а в частност и с футбола.

Независимо от възрастта на извършителя и ранга на състезанието, Асоциацията на съдиите по футбол в България призовава за незабавно изваждане на извършителя на тази брутална агресия от футбола завинаги. Жалко е, че за такива прояви, Дисциплинарният правилник на БФС не предвижда наказания за треньорите на такива допуснати от тях на терена състезатели".

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