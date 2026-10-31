Журналистът Румен Пайташев е сложил още Родри и Лео Меси в челната тройка

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Българският вот в класирането за "Златната топка" през настоящата година е отишъл за Килиан Мбапе. Това показаха резултатите от начина, по който е станал вотът, разкрит от организаторите от "Франс Футбол". Родната квота е използвал журналистът Румен Пайташев.

Неговата тройка за "Златната топка" е Килиан Мбапе, Родри и Лионел Меси, като първият получава - 15 точки, вторият - 12, а третият - 10. Интересно е, че българският представител е посочил победителя Хари Кейн едва на осма позиция, което му носи само 3 точки от вота. Пред него Пайташев е наредил Ерлинг Холанд, Хвича Кварацелия, Ламин Ямал и Лаутаро Мартинес. Последните две места са за Витиня и Феран Торес.

Хари Кейн е номер 1 във вота на 40 страни от общо 100, докато Мбапе има 23 първи места. Първо място има още за Ламин Ямал, Родри, Лионел Меси, Хвича Кварацхелия, Майкъл Олизе, Фабиан Руис и Ашраф Хакими.

От Бразилия са гласували за Лионел Меси на първо място, въпреки конкуренцията между двете страни.

Хари Кейн е посочен в 98 вота, но го няма в десетката на Кот д'Ивоар и Мексико, а Мбапе не фигурира в десетката на представителите на Шотландия, Гърция и Украйна.

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