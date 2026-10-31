Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Българският вот в класирането за "Златната топка" през настоящата година е отишъл за Килиан Мбапе. Това показаха резултатите от начина, по който е станал вотът, разкрит от организаторите от "Франс Футбол". Родната квота е използвал журналистът Румен Пайташев.

Още по темата

Неговата тройка за "Златната топка" е Килиан Мбапе, Родри и Лионел Меси, като първият получава - 15 точки, вторият - 12, а третият - 10. Интересно е, че българският представител е посочил победителя Хари Кейн едва на осма позиция, което му носи само 3 точки от вота. Пред него Пайташев е наредил Ерлинг Холанд, Хвича Кварацелия, Ламин Ямал и Лаутаро Мартинес. Последните две места са за Витиня и Феран Торес.

Хари Кейн е номер 1 във вота на 40 страни от общо 100, докато Мбапе има 23 първи места. Първо място има още за Ламин Ямал, Родри, Лионел Меси, Хвича Кварацхелия, Майкъл Олизе, Фабиан Руис и Ашраф Хакими.

От Бразилия са гласували за Лионел Меси на първо място, въпреки конкуренцията между двете страни.

Хари Кейн е посочен в 98 вота, но го няма в десетката на Кот д'Ивоар и Мексико, а Мбапе не фигурира в десетката на представителите на Шотландия, Гърция и Украйна. 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Тор по улиците: Десетки хиляди на бунт срещу цените и Мелони в цяла Италия (снимки) Днес
Тор по улиците: Десетки хиляди на бунт срещу цените и Мелони в цяла Италия (снимки)
27414
Слави Трифонов обяви, че спира телевизия 7/8 Лайф
Слави Трифонов обяви, че спира телевизия 7/8
34260
Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги Бизнес
Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги
7101
К100: А1 e най-голямата технологична компания и лидер в системната интеграция у нас IT
К100: А1 e най-голямата технологична компания и лидер в системната интеграция у нас
5358
Мими Иванова на 80: Ренесансът на една голяма певица, която продължава да вдъхновява Impressio
Мими Иванова на 80: Ренесансът на една голяма певица, която продължава да вдъхновява
1427
Вече не е важно какъв е костюмът ти за Хелоуин, а как ще го покажеш URBN
Вече не е важно какъв е костюмът ти за Хелоуин, а как ще го покажеш
888
Проф. Бетани Хюз пред Dir.bg: България e чудо! Ще научим много за света от историята ѝ Trip
Проф. Бетани Хюз пред Dir.bg: България e чудо! Ще научим много за света от историята ѝ
4570
Защо домашната баница спада, след като я извадим от фурната? Вкусотии
Защо домашната баница спада, след като я извадим от фурната?
1138