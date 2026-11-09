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Българският вратар Андрей Кръстев продължава да се утвърждава в състава на Сампдория след втора поредна "суха мрежа" за славния някога клуб при 1:0 в гостуването на Карарезе от Серия В. И не е случайно, че стражът имаше една от най-високите оценки за играта му.

Кръстев, който през август навърши 18 години, имаше важен принос за успеха на "моряците". 

Сампдория поведе в 23-тата минута, когато Дженаро Тутино вкара за 0:1

Домакините реагираха и в 42-рата минута Томазо Рубино уцели напречната греда. Карарезе продължи да търси изравняването и след почивката, а в 63-тата минута Кръстев се намеси решително, спасявайки удар на Джакомо Маркони.

Натискът на домакините се засили в заключителните минути. В 86-ата Лука Топалович разтресе напречната греда с далечен удар, но Сампдория удържа минималния си аванс и си тръгна с трите точки от стадион "Деи Марми".

Според генуезкото издание SampNews24 Кръстев демонстрира спокойствие и постоянство, които са особено ценни за отбор, изпитвал сериозни проблеми в защита от началото на сезона. И припомня, че преди включването му като титуляр, Сампдория разчиташе основно на опитния Петер Виндал, чиито грешки в някои срещи предизвикаха критики.

Представянето на 195-сантиметровия българин обаче дава основания на треньорския щаб да продължи да му гласува доверие.

Победата над Карарезе донесе ценни три точки в борбата за отдалечаване от опасната зона на класирането. В момента тимът от Генуа е 15-и, като остави съперника си в зоната на застрашените от изпадане.

 

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