Българският вратар на Сампдория запази втора поредна "суха мрежа"
18-годишният Андрей Кръстев прави сериозна заявка за титулярно място през сезона
Българският вратар Андрей Кръстев продължава да се утвърждава в състава на Сампдория след втора поредна "суха мрежа" за славния някога клуб при 1:0 в гостуването на Карарезе от Серия В. И не е случайно, че стражът имаше една от най-високите оценки за играта му.
Кръстев, който през август навърши 18 години, имаше важен принос за успеха на "моряците".
Сампдория поведе в 23-тата минута, когато Дженаро Тутино вкара за 0:1
Домакините реагираха и в 42-рата минута Томазо Рубино уцели напречната греда. Карарезе продължи да търси изравняването и след почивката, а в 63-тата минута Кръстев се намеси решително, спасявайки удар на Джакомо Маркони.
Натискът на домакините се засили в заключителните минути. В 86-ата Лука Топалович разтресе напречната греда с далечен удар, но Сампдория удържа минималния си аванс и си тръгна с трите точки от стадион "Деи Марми".
Според генуезкото издание SampNews24 Кръстев демонстрира спокойствие и постоянство, които са особено ценни за отбор, изпитвал сериозни проблеми в защита от началото на сезона. И припомня, че преди включването му като титуляр, Сампдория разчиташе основно на опитния Петер Виндал, чиито грешки в някои срещи предизвикаха критики.
Представянето на 195-сантиметровия българин обаче дава основания на треньорския щаб да продължи да му гласува доверие.
Победата над Карарезе донесе ценни три точки в борбата за отдалечаване от опасната зона на класирането. В момента тимът от Генуа е 15-и, като остави съперника си в зоната на застрашените от изпадане.