Това не е първи подобен случай, в който нидерландците са замесени

968 Снимка: Getty Images

Хърватската полиция задържа 57 души след сбиване между фенове на местния футболен клуб Хайдук Сплит и на гостуващия в града за мач от Лигата на конференциите гранд Аякс (Амстердам),.

По информация на полицията до сблъсъка между феновете се стигнало вчера малко преди полунощ, когато група от около 150 души от ултрас групировката на Хайдук - "Торсида" - нападнала фенове на Аякс, които се разхождали в централната част на Сплит.

Полицейски екипи са се намесили своевременно и са предотвратили допълнителна ескалация на напрежението, като при възникналите спречквания между феновете са задържани общо 57 лица, част от които чуждестранни граждани.

За момента няма информация за пострадали лица след инцидента в центъра на Сплит. Срещата за Лигата на конференциите между Хайдук и Аякс ще се играе днес от 18:45 ч. местно време (19:45 ч. българско време) на стадион "Полюд" в Сплит.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

На този фон председателят на фенклуба на Аякс Фабиан Нахтзам излезе с позицията, в която заяви, че "основната тема преди мача вече не е футболът, а сигурността на гостуващите фенове".

"Ако подобни инциденти продължат да се случват, УЕФА трябва да реагира по най-строгия начин. Обикновени фенове, които не са дошли да създават проблеми, биват нападани. Вече преживяхме подобни сценарии в Атина и Неапол. Ако такива неща се случват често, УЕФА просто трябва да изключи такива клубове от европейските турнири", коментира още Нахтзам, цитиран от нидерландската телевизия "АТ5".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.