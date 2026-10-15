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Хърватската полиция задържа 57 души след сбиване между фенове на местния футболен клуб Хайдук Сплит и на гостуващия в града за мач от Лигата на конференциите гранд Аякс (Амстердам),.

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По информация на полицията до сблъсъка между феновете се стигнало вчера малко преди полунощ, когато група от около 150 души от ултрас групировката на Хайдук - "Торсида" - нападнала фенове на Аякс, които се разхождали в централната част на Сплит.

Полицейски екипи са се намесили своевременно и са предотвратили допълнителна ескалация на напрежението, като при възникналите спречквания между феновете са задържани общо 57 лица, част от които чуждестранни граждани.

За момента няма информация за пострадали лица след инцидента в центъра на Сплит. Срещата за Лигата на конференциите между Хайдук и Аякс ще се играе днес от 18:45 ч. местно време (19:45 ч. българско време) на стадион "Полюд" в Сплит.

На този фон председателят на фенклуба на Аякс Фабиан Нахтзам излезе с позицията, в която заяви, че "основната тема преди мача вече не е футболът, а сигурността на гостуващите фенове".

"Ако подобни инциденти продължат да се случват, УЕФА трябва да реагира по най-строгия начин. Обикновени фенове, които не са дошли да създават проблеми, биват нападани. Вече преживяхме подобни сценарии в Атина и Неапол. Ако такива неща се случват често, УЕФА просто трябва да изключи такива клубове от европейските турнири", коментира още Нахтзам, цитиран от нидерландската телевизия "АТ5".

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