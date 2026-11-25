Виляреал спечели много трудна и много важна победа в Прага

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Барселона мина без особено напрежение и на "трета скорост" през гостуването на Сабах в Шампионската лига - 4:1.

Мачът се игра в Баку, а гостите излязоха на терена без куп от големите си звезди. Родри и Ламин Ямал изобщо не пътуваха до Азербайджан за срещата с дебютанта в турнира, а Рафиня, Олмо, Кубарси и още титуляри седнаха на скамейката.

И без тях Барса взе убедителна победа, въпреки че при 0:0 в средата на първото полувреме домакините изпуснаха златен шанс - Иван Льепиница стреля в гредата.

Антъни Гордън обаче не сбърка в 31-вата минута при лесна добавка отблизо за 0:1, а пак англичанинът направи 0:2 в 51-вата минута. В следващите 9 Барса вкара още два пъти чрез Карим Адейеми и Габриел Жезус, а мачът се доиграваше.

Но Джой Микелс върна попадение за Сабах, за да зарадва хората по трибуните на Националния стадион в столицата на Азербайджан.

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Барселона е четвърти в широкото, общо класиране на Шампионската лига, като има 12 точки от пет мача. Сабах е с 3 т. и заема 32-ра позиция от 36 отбора.

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Виляреал спечели много трудно гостуването си на Славия Прага с 1:0, като канадецът Бюкянън вкара в 62-рата минута.

Трите точки са добре дошли за испанския отбор, който е вече с 6 и може да се надява на място в плейофите за пролетните елиминации. Чешкият първенец е 34-и с 1 точка от пет двубоя.

В следващия кръг на 8 декември:

Барселона - Манчестър Сити

Байерн - Славия Прага.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.