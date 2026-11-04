Барса даде свидна жертва в победата над Астън Вила
Родри ще отсъства поне три седмици
Халфът на Барселона Родри получи контузия при победата с 3:0 срещу Астън Вила в мач от четвъртия кръг на Шампионската лига.
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Испанският шампион обяви, че 30-годишният футболист е получил лека травма на бицепса. Той ще пропусне дербито срещу Атлетико Мадрид от 12-ия кръг на Ла Лига на 8 ноември.
Точното време за възстановяване на полузащитника ще бъде обявено по-късно.
Вестник Марка пише, че Родри ще отсъства около един месец. Той ще пропусне четири мача от Ла Лига и двубоя от Шампионската лига срещу Сабах. 30-годишният испански национал може да се завърне за мача срещу Манчестър Сити.
През този сезон носителят на "Златната топка" има 14 изиграни мача във всички турнири и едно вкарано попадение.