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Халфът на Барселона Родри получи контузия при победата с 3:0 срещу Астън Вила в мач от четвъртия кръг на Шампионската лига.

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Испанският шампион обяви, че 30-годишният футболист е получил лека травма на бицепса. Той ще пропусне дербито срещу Атлетико Мадрид от 12-ия кръг на Ла Лига на 8 ноември.

Точното време за възстановяване на полузащитника ще бъде обявено по-късно.

Вестник Марка пише, че Родри ще отсъства около един месец. Той ще пропусне четири мача от Ла Лига и двубоя от Шампионската лига срещу Сабах. 30-годишният испански национал може да се завърне за мача срещу Манчестър Сити.

През този сезон носителят на "Златната топка" има 14 изиграни мача във всички турнири и едно вкарано попадение.

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