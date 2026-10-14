Каталунците са с 10 победи от 10 мача във всички турнири на старта на сезона

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Барселона на Ханзи Флик продължава да мачка по терените на Испания и Европа, след като разби Галатасарай в Истанбул с 4:1, в мач от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Това е десета поредна победа на старта на сезона за каталунския клуб, който е с баланс 10-0-0 във всички турнири. Осем от успехите са в първите осем кръга на Ла Лига, два - в Шампионската лига.

Барселона вече изравни рекорда си за най-много поредни победи на старта на вътрешното първенство, който е от преди 101 години - през 1925-а. Най-силният старт изобщо пък бе преди 13 години с Тата Мартино начело, когато "синьо-червените" спечелиха девет пъти поред във всички турнири.

Сега победите вече са 10, а ако бъде спечелено гостуването на Бетис през уикенда, това ще е исторически момент - за първи път девет последователни победи в Ла Лига и общо 11 във всички надпревари.

"Знам, че всички са ентусиазирани - каза Флик след победата в Истанбул. - Играем добре и печелим, при това на трудни места като това тук. Но сезонът е още в самото си начало. Нищо не сме спечелили и никой не раздава трофеи през октомври."

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След мача с Бетис в Севиля, Барса гостува на ПСЖ в друг много голям сблъсък, а след това е домакин и на Реал Мадрид в Ел Класико на 25 октомври.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.