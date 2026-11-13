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Футболен клуб Барселона обяви, че е финализирал емисия облигации на стойност 300 млн. евро, предназначени за финансиране на ремонтните дейности на стадион "Камп Ноу", предаде Ройтерс.
Националната комисия за пазара на ценни книжа (CNMV) е одобрила сделката.
Допълнителното финансиране ще покрие недостига на парични средства, възникнал вследствие на повишените строителни разходи.
Завършването на "Камп Ноу" вече се очаква за сезон 2028/29 г., след като първоначално планираният срок през 2026 година не беше спазен поради забавяния.
Спортът е повече от резултат
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.