Рафиня, Ямал и компания се развихриха отново срещу по-слаб съперник

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Барселона направи всичко възможно да се ревашнира на феновете си за болезнената загуба в Ел Класико и до голяма степен успя да го направи с поредния осъществен разгром в Ла Лига.

Каталунците на Ханзи Флик разбиха с 6:1 силно представящия се отбор на Алавес у дома, за да си върнат върха в класирането, след като по-рано го загубиха от Атлетико Мадрид.

Барса вече има 30 точки (с две повече от Атлети) и е с потресаващата голова разлика от +34 след 11 кръга. Това е двойно по-голям актив в този показател от останалите два конкурента за титлата.

Головата фиеста на "Камп Ноу" стартира Рафиня още в шестата минута след пас на Фермин Лопес. В 23-ата самият Лопес покачи на 2:0 с впечатляващ удар от малък ъгъл.

В 41-ата минута Рафиня вкара втория си гол след нова асистенция на Фермин, а до края на полувремето имаше време и за Ламин Ямал да покачи на 4:0 с прецизен шут по земя след пас на Жоао Кансело.

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В 64-ата минута Ямал отбеляза за втори път, като първоначално гола бе отменен заради засада, но върнат с ВАР. Този път пасът бе на Габриел Жезус. Шестият гол бе дело на Антъни Гордън в 81-ата минута след асистенция на Родри, a малко след това Мариано Диас вкара почетно попадение за баските.

След това поражение Алавес остава на впечатляващото седмо място с актив от 12 точки.

В другите мачове от деня:

Леванте - Атлетико Мадрид 0:2

Райо Валекано - Селта 3:0

Бетис - Малага 2:1

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.