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Барселона няма спиране през настоящия, постигайки десета победа в десетия си мач от старта на кампанията.

Шампионска лига

Този път каталунците се развихриха в Истанбул, където победиха местния гранд Галатасарай с 4:1.

Така от старта на сезона изключително впечатляващият тим на Барса има осем успеха в Ла Лига и два в Шампионска лига, а общата голова разлика в тези десет мача е 43:9.

Дори и заканите за тежка вечер в Истанбул не стреснаха каталунците, които с изключение на началните около 30 минути, успяха тотално да надиграят своя опонент, а резултатът ясно показва това.

Турците все пак откриха резултата с една от редките си, но много опасни контраатаки, като в 28-ата минута Алексей Батраков се разписа за 1:0.

Домакините дори удвоиха, но ВАР се намеси и отмени попадение за засада, а общо взето с това се изчерпаха и опасностите пред каталунската врата.

Жоао Кансело изравни малко преди почивката, а през втората част видяхме истински рецитал от гостите, довел до нови три попадения.

Фермин Лопес оформи обрата в 50-ата минута, Антъни Гордън вкара за 3:1 в 53-ата, докато крайният резултат бе оформен от Карим Адейеми.

Снимка: АР/БТА

По същото време един от мачовете, което предварително изглеждаше с най-малка интрига се превърна в драматично зрелище.

Става въпрос за дуела между норвежкия шампион Викинг и немския колос Байерн, който бе ръководен от българска съдийска бригада начело с Георги Кабаков.

Колкото и странно да изглежда, мачът завърши наравно 3:3, а съдийската бригада имаше немалко работа в мача.

Макар почти цялата среща да се играеше пред една врата - тази на домакините, противно на показаното Викинг се оттегли на почивка с два гола аванс.

Норвежците показаха уникална ефективност и с три удара вкараха два гола на Байерн, а на почивката се печеше една от най-големите сензации в историята на Шампионска лига.

Байерн обаче се събуди и набързо върна два гола чрез Хари Кейн след почивката, а при първото му попадение Георги Кабаков не видя чиста дузпа, заради което трябваше да бъде викан на ВАР да преразгледа решението си.

Снимка: АР/БТА

Пълният обрат бе факт в 71-ата минута, когато Луис Диас на празна врата вкара за 3:2 в полза на Байерн, но когато изглеждаше, че всичко за баварците вече върви по план, Майкъл Олисе реши да се намеси с уникална глупост.

В 73-ата минута той извърши нарушение за жълт картон, а след това влезе в разправа с противник и умишлено го уцели с топката в лицето, което не остави друг избор на Георги Кабаков освен да му покаже втори жълт и съответно червен картон.

Това вдъхна увереност на Викинг и в крайна сметка съдбата се усмихна на норвежците, които в 90-ата минута вкараха за 3:3 и така откраднаха точка от Байерн.

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