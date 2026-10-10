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Победите на Барселона от началото на сезона вече са девет на брой, точно колкото са и изиграни мачове. Каталунците този път се справиха в Хетафе в шампионатен мач, като в Ла Лига са 8 от 8, а в Шампионска лига също имат победа в единствения си изигран двубой досега.

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По-впечатляващо е, че за осемте мача в испанското първенство, футболистите на Ханзи Флик са вкарали 34 пъти - по 4.25 попадения средно на мач.

Английският национал Антъни Гордън даде началото с попадение за 1:0 още във втората минута, а след точно 30 минути футбол и Габриел Жезус се разписа. Бразилецът вече има три попадения в пет мача за "лос кулес" откакто премина на "Камп Ноу" от Арсенал.

След почивката и десният бек Жул Конде добави трети гол, а пък Ламин Ямал напомни за себе си, асистирайки за последното попадение за вечерта.

Барса е лидер в класирането с 24 точки, пет повече от втория Атлетико. Хетафе е тринадесети с 8.

Сега на шампионите на Испания им предстоят три поредни гостувания - на Галатасарай, Бетис и Пари Сен Жермен, а след това идва първото Ел Класико за сезона срещу Реал (Мадрид).

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