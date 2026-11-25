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Поредната порция вълнуващи двубои предлага програмата на Шампионската лига, като 4 от 9-те мача ще могат да се наблюдават пряко в българския телевизионен ефир.

Шоуто ще открие испанският гранд Барселона, който гостува на азербайджанския Сабах от 19:45 часа. Каталунците са с 9 точки (3 победи, 1 загуба, голова разлика 14:6) от началото на евросезона, докато азербайджанският Сабах е на 31-ва позиция с едва 3 точки и 10 допуснати гола. Ключов фактор за двубоя ще е огромното разстояние, като тимът на Ханзи Флик пропътува над 4000 километра. Допълнителен проблем ще е и липсата на ключови играчи заради травми, включително Ламин Ямал и Родри.

След това в основната програма от 22 часа няколко мача приковават вниманието.

Еврошампионът ПСЖ приема Рома в опит да продължи перфектния си баланс от 12 точки в 4 мача и убийствена ефективност в атака- средно по 5 гола на среща. Рома пък е на 20-о място с 4 точки и няма победа като гост в турнира до момента.

Голова фиеста се очаква и в Белгия, където Ливърпул гостува на Брюж. Двата тима са директни конкуренти за топ 8 с по 9 точки и еднаква голова разлика (+4) - Ливърпул е 8-и (14:10), а Клуб Брюж е 9-и (11:7).

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Специална ще е и вечерта за новия мениджър на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино, който ще дебютира начело на "дяволите" в Шампионската лига. Мачът е Лисабон срещу Спортинг обаче ще е изключително труден за английския гранд, идващ в португалската столица след тежка загуба с 0:4 от Ливърпул в дербито на Висшата лига.

Байерн Мюнхен също ще има тежка задача - гостуване на френския Лил. Баварците ще са без големите си звезди Олисе, Кейн и Мусиала, като от началото на сезона в Шампионската лига се представят колебливо- 13-о място с 8 точки.

Програмата за вечерта

19:45 Сабах - Барселона (по bTV Action)

19:45 Славия Прага - Виляреал (по RING)

22:00 Спортинг - Манчестър Юнайтед (по bTV Action)

22:00 Пари Сен Жермен - Рома(по RING)

22:00 Клуб Брюж - Ливърпул

22:00 Лил - Байерн Мюнхен

22:00 Интер - Щутгарт

22:00 Атлетико Мадрид - Викинг

22:00 Шахтьор Донецк - Фенербахче

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.