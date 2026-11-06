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Ботев (Пловдив) направи домакинска издънка и пропусна да се доближи до топ 4 в класирането на родния елит.

"Канарчетата" направиха разочароващо 1:1 срещу Дунав насред Пловдив и така не успяха да запишат трети пореден успех на своя стадион.

Ботев поне до неделя следобед ще остане на петото място в класирането, но пловдивчани можеше да се доближат само на три точки от топ 4, като в момента разликата е пет пункта зад ЦСКА 1948 и шест зад Лудогорец, които утре имат мач помежду си.

Колкото до Дунав, русенци продължават възхода си при Георги Чиликов и за пет мача са загубили само един двубой - срещу шампиона Левски след гол в продължението.

Това отрежда на русенци временната девета позиция с 12 пункта.

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Иначе днес Георги Китанов се отчете с няколко брилянтни намеси на вратата на русенци, които запазиха нулевото реми до 83-ата минута.

През втората част Дунав веднъж прати топката във вратата на Ботев, но попадението бе отменено заради нарушение срещу вратаря Даниел Наумов.

Така дойде 83-ата минута, когато след поредната опасна атака на домакините Ехидже Укаки вкара красив гол за 1:0.

Русенската стена падна, но голът не се оказа победен, защото Дунав смълча "Колежа" с изравняване четири минути по-късно, когато Кейта се разписа за крайното 1:1.

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