Бърза размяна на голове и без победител между "Ботев" и "Дунав" на "Колежа"
Разочарование за домакините
Ботев (Пловдив) направи домакинска издънка и пропусна да се доближи до топ 4 в класирането на родния елит.
Първа лига
"Канарчетата" направиха разочароващо 1:1 срещу Дунав насред Пловдив и така не успяха да запишат трети пореден успех на своя стадион.
Ботев поне до неделя следобед ще остане на петото място в класирането, но пловдивчани можеше да се доближат само на три точки от топ 4, като в момента разликата е пет пункта зад ЦСКА 1948 и шест зад Лудогорец, които утре имат мач помежду си.
Колкото до Дунав, русенци продължават възхода си при Георги Чиликов и за пет мача са загубили само един двубой - срещу шампиона Левски след гол в продължението.
Това отрежда на русенци временната девета позиция с 12 пункта.
Иначе днес Георги Китанов се отчете с няколко брилянтни намеси на вратата на русенци, които запазиха нулевото реми до 83-ата минута.
През втората част Дунав веднъж прати топката във вратата на Ботев, но попадението бе отменено заради нарушение срещу вратаря Даниел Наумов.
Така дойде 83-ата минута, когато след поредната опасна атака на домакините Ехидже Укаки вкара красив гол за 1:0.
Русенската стена падна, но голът не се оказа победен, защото Дунав смълча "Колежа" с изравняване четири минути по-късно, когато Кейта се разписа за крайното 1:1.