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"Здравейте, добро утро на цялото семейство на Барса. Имам нужда от помощ като човек и като човешко същество".

Това обезспокоително съобщение написа Мунир Насрауи, бащата на Ламин Ямал.

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Той публикува съобщението заедно с черно-бяла снимка с Жоан Лапорта, президент на катлаунците.

Все още не е ясно от какво е поредена тази публикация. Не е тайна, че баща на Ламин Ямал често се забърква в скандали, които за момента обаче не влияят на неговия син, който завърши като трети за "Златната топка". Само преди дни родителят отново привлече вниманието, след като наплю в лицето служителка на летището в Барселона.

Преди 2 години Мунир Насрауи бе наръган с нож, но оцеля.

 

 

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