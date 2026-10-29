Той публикува съобщението заедно с черно-бяла снимка с Жоан Лапорта, президент на катлаунците.
Все още не е ясно от какво е поредена тази публикация. Не е тайна, че баща на Ламин Ямал често се забърква в скандали, които за момента обаче не влияят на неговия син, който завърши като трети за "Златната топка". Само преди дни родителят отново привлече вниманието, след като наплю в лицето служителка на летището в Барселона.
Спортът е повече от резултат
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