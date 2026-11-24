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Камерунският нападател Ерик Максим Чупо-Мотинг е високо в списъка на Байерн (Мюнхен) с потенциални заместници на Хари Кейн, който ще отсътства немалко време заради контузия на глезена. 37-годишният национал на Камерун, който е роден в Хамбург, познава много добре баварския клуб.

Все пак между 2020-а и 2024-а игра на "Алианц Арена" и записа 122 мача и общо 38 гола, като най-силното му представяна бе през сезон 2022/2023 - 30 двубоя и 17 попадения. В момента трикратният шампион на Бундеслигата е част от Ню Йорк Ред Булс в Мейджър лийг сокър, но след малко повече от месец ще бъде свободен агент.

А в германските медии се появи информация, че той е готов да подпише с Байерн до края на сезона и да помага по-активно до завръщането на Кейн, след което да влезе в познатата си роля на дубльор - нещо, с което се справяше отлично по времето на Роберт Левандовски.

За два сезона в Щатите опитният нападател е вкарал 23 гола в 61 мача. В кариерата си той е играл още за Пари Сен Жермен, Стоук Сити, Шалке 04, Майнц 05, Нюрнберг и Хамбургер.

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