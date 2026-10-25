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Байерн (Мюнхен) взе едно от ключовите си гостувания през сезона в Бундеслигата и запази лидерската си позиция.

Баварците имаха визита на третия в класирането Фрайбург, като успяха да спечелят с 3:1, отмятайки един от най-тежките тестове, които немският шампионат може да им предложи към момента.

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И всичко това се случи без Венсан Компани, който колабира преди два дни и в момента се възстановява, като нямаше как да предвожда своя отбор.

Байерн обаче реагира по перфектния начин и макар да показа слабости в отбрана, коствалите му три грешни стъпки в последните четири мача във всички турнири, все пак спечели мача с два гола разлика.

На полувремето всичко изглеждаше, че ще премине безпроблемно, защото Дайот Упамекано откри след брилянтна бърза атака, в която централният защитник бе изведен очи в очи с вратаря и не сбърка, завършвайки майсторки като нападател.

В края на полувреме Серж Гнабри удвои и сякаш уби интригата.

Домакините обаче изиграха много силно второ полувреме и след куп пропуски все пак успя да намали в 82-ата минута, давайки си десет минути шанс за чудо.

Такова нямаше, защото Фрайбург не вкара нов гол, а в края на даденото от съдията продължения Микел Олисе оформи крайното 3:1.

В класирането Байерн и Борусия имат по 17 точки, но баварците имат значително по-добра голова разлика. Фрайбург остава на третото място с Байер (Леверкузен) с по 13 точки.

 

 

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