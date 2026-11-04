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Байерн Мюнхен записа изключително ценна победа с 2:0 при визитата си на Атлетико Мадрид в двубой от основната фаза на Шампионската лига.

Шампионска лига

Ленарт Карл (54) откри резултата в началото на второто полувреме след фрапантна грешка на бранителите на испанския гранд.

Около четвърт час преди края пък Конрад Лаймер (74) покачи.

Малко преди да изтече редовното време гостите вкараха и тети гол, но той не бе зачетен заради нарушение на Упамекано.

В същото време Барселона постигна убедителна победа с 3:0 срещу Астън Вила на "Spotify Камп Ноу".

По този начин каталунците се завърнаха към победите в турнира. Рафиня отбеляза два гола в двубоя, а Ламин Ямал даде аванс на "блаугранас" в самото начало на срещата. Това бе и първа загуба за Астън Вила в турнира.

Италианският първенец Интер записа категоричен успех с 3:0 при гостуването си на нидерландския гранд Фейенорд.

Ян Бисек (8), Франческо Пио Еспозито (34) и Пьотър Жиелински (54) отбелязаха головете за "нерадзурите", които реагираха по най-добрия начин след загубата си с 1:3 в градското дерби с Милан в Серия "А".

В последния мач от вечерта Бодьо и Лил взеха по точка след нулево равенство.

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