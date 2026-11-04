Байерн превзе Мадрид, убедителни победи за Барса и Интер в Шампионската лига (Резултати)
"Нерадзурите" се върнаха на победния път след загубата от Милан през уикенда
Байерн Мюнхен записа изключително ценна победа с 2:0 при визитата си на Атлетико Мадрид в двубой от основната фаза на Шампионската лига.
Шампионска лига
Ленарт Карл (54) откри резултата в началото на второто полувреме след фрапантна грешка на бранителите на испанския гранд.
Около четвърт час преди края пък Конрад Лаймер (74) покачи.
Малко преди да изтече редовното време гостите вкараха и тети гол, но той не бе зачетен заради нарушение на Упамекано.
В същото време Барселона постигна убедителна победа с 3:0 срещу Астън Вила на "Spotify Камп Ноу".
По този начин каталунците се завърнаха към победите в турнира. Рафиня отбеляза два гола в двубоя, а Ламин Ямал даде аванс на "блаугранас" в самото начало на срещата. Това бе и първа загуба за Астън Вила в турнира.
Италианският първенец Интер записа категоричен успех с 3:0 при гостуването си на нидерландския гранд Фейенорд.
Ян Бисек (8), Франческо Пио Еспозито (34) и Пьотър Жиелински (54) отбелязаха головете за "нерадзурите", които реагираха по най-добрия начин след загубата си с 1:3 в градското дерби с Милан в Серия "А".
В последния мач от вечерта Бодьо и Лил взеха по точка след нулево равенство.