Майкъл Олисе също напусна с контузия срещу Кьолн

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Байерн (Мюнхен) допусна грешка като домакин на Кьолн, след като успя да стигне само до 1:1 срещу "козлите", които по принцип са един от абонатите на баварския гранд. Днешната грешна стъпка сложи край на серията от шест поредни победи на шампионите срещу този съперник, като за този период баварците имаха голова разлика 17:4 в споменатите мачове.

След дълго отсъствие треньорът на мюнхенския гранд Венсан Компани се завърна на пейката на отбора.

Всъщност Байерн дори трябваше да се връща в мача след изоставане - Майки Мур изведе гостите напред с първия си гол за Кьолн. 19-годишният англичанин играе като преотстъпен от Тотнъм и смълча "Алианц Арена" в 12-ата минута.

Шампионите все пак се върнаха в играта още преди почивката, когато комбинация между Том Бишоф и Натаниел Браун, завършила с гол на Браун.

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Лошите новини за домакините от първото полувреме бяха контузиите на Хари Кейн, напуснал игра в 22-ата минута и на Майкъл Олисе, който бе сменен на почивката.

Байерн остава лидер в класирането с 22 точки от 10 изиграни мача, но може да сдаде върха при победи на Борусия (Дортмунд) и Фрайбург.

Кьолн е четиринадесети с 10 точки.

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