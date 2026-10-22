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Байерн плати висока цена след равенството 2:2 с Арсенал в Шампионска лига, като загуби за дълго един от най-добрите си футболисти.

Шампионска лига

Нападателят Луис Диас е получил мускуно разкъсване на лявото бедро ще се наложи да отсъства между 2 и 3 месеца, което е сериозен удар за Венсан Компани.

Така Диас ще пропусне дербито на върха на Бундеслигата срещу Борусия Дортмунд, а освен това няма да играе в Шампионска лига срещу Атлетико Мадрид и Лил.

През този сезон колумбиецът има 5 гола в 11 мача и се намира в отлична форма.

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