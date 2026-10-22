Байерн загуби за дълго една от звездите си в нападение
Луис Диас е получил разкъсване на бедрото
Байерн плати висока цена след равенството 2:2 с Арсенал в Шампионска лига, като загуби за дълго един от най-добрите си футболисти.
Шампионска лига
Нападателят Луис Диас е получил мускуно разкъсване на лявото бедро ще се наложи да отсъства между 2 и 3 месеца, което е сериозен удар за Венсан Компани.
Така Диас ще пропусне дербито на върха на Бундеслигата срещу Борусия Дортмунд, а освен това няма да играе в Шампионска лига срещу Атлетико Мадрид и Лил.
През този сезон колумбиецът има 5 гола в 11 мача и се намира в отлична форма.