Халфът беше засипан с похвали от треньора си Жозе Моуриньо

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Треньорът Жозе Моуриньо определи Джуд Белингам като най-добрия полузащитник в света, след като англичанинът отбеляза невероятен гол при победата с 5:1 над ПСВ в Шампионска лига.

Моуриньо реши да остави полузащитника извън стартовия състав заради натоварения график на Реал, но след като видя отбора си да изостава с 0:1 на полувремето срещу нидерландския тим, осъществи важните промени.

"Той е невероятен играч, който притежава всичко", каза португалският специалист. "Има физика, разбира играта - има абсолютно всичко. Днес той промени развоя на мача."

Капитанът Феде Валверде изравни в 50-ата минута, а 10 минути по-късно Белингам сътвори своя магически момент.

Той овладя топката точно пред наказателното поле, с две докосвания по въздух си я нагласи, след което отправи великолепен удар от воле с външната част на десния крак, оставяйки вратаря на ПСВ Матей Ковар без никакъв шанс.

"Честно казано, бях малко изненадан", сподели Белингам за гола. "Знаех, че мога да овладея добре топката и да я поставя под контрол, но обикновено от тази позиция поглеждам към съотборниците си, за да видя дали има опция за пас.

Топката ми падна удобно и си казах: просто ще стрелям." "Е, да, беше хубав гол, важен за отбора - вторият в мача - и ни осигури контрол върху играта."

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Това бе четвъртият му гол в последните пет мача за Реал.

На въпрос дали трябва да бъде сравняван с легендата на Зинедин Зидан, Белингам прояви скромност.

"Мисля, че Зидан е много по-добър от мен. Той е много по-елегантен и е мой идол", каза той.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.