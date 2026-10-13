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След като националният селекционер се оплака, сега това стори и един от асистентите му - Тунде Аделакун, който има собствена рубрика в сайта The African Footba Club. Германецът Гернот Рор, който води африканската страна, вече изрази недоволството си, а от бенинска страна изглежда няма да приключат скоро с темата.

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"Това, което ме порази е очевидното и демонстративно нежелание на Аржентина да има каквото и да било общо с нашия отбор след мача. Поздравите и ръкостисканията след мача бяха много бързи и абсолютно формални. А всички опитите на нашите момчета да се приближат към човекът, заради когото бяха дошли и чиято кариера отпразнуваха, бяха спирани моментално от представители на охраната, и то по враждебене начин. Беше очевидно, че аржентинците не искаха да са близо до националния отбор на Бенин и това бе неприятно", пише Аделакун.

"Някои от нашите играчи още са много млади. Те са израстнали, възхищавайки се на Лионел Меси и искаха най-малкото да го видят, да се снимат с него, да му стиснат ръката. Но нищо такова не се случи", продължава асистентът.

"Когато му бе направен шпалир, някой предложи нашите футболисти също да се наредят и да го аплодират, но отново охраната изгони малката група бенински футболисти, които се бяха събрали. И ги направи така, сякаш те бяха бандити, готови да предизвикат бунт", обобщава разочарованието си Аделакун.

Меси вкара гол от дузпа при победата с 3:1 на Аржентина в последния си мач, а също така асистира за другите два гола на своята родина.

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