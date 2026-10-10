4192 Снимка: Getty Images

Съботната програма на испанската Ла Лига започна с двубой, който не завърши. И според първоначалната информация от Мадрид - няма да се доиграе днес. Райо Валекано прие Атлетик (Билбао) на стадиона си в столичното предградие "Вайекас", но фокусът бе изместен от случващото се на терена, тъй като привържениците на домакините се превърнаха в център на внимание с протестите си срещу клубния президент Раул Мартин Преса.

Феновете на Райо прекъсваха двубоя на три пъти, селд като от трибуните към терена политаха хартиени самолетчета, смачкани листове хартия, а в последствие и други предмети, като след третото спирание съдията взе решение да прекрати срещата.

Снимка: Getty Images

Първата канонада дойде в 13-ата минута, а след десетина минути пауза играта бе прекъсната, но тогава дойде втори епизод на летящи от трибуните предмети.

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Двама от играчите на Райо, Оскар Валентин и Иси Паласон, говориха с представители на Буканерос, ултрас фракцията на тима. И след още едно 10-минутно прекъсване играта бе подновена, но само за да се стигне до познатото упражнение за трети път - обстрел от феновете и спиране на играта.

Снимка: Getty Images

Съдията Санчес Мартинес явно прие това като знак, че ескалацията е достигнала връхната си точка и след разговор с полицията и двамата треньори, както и редица официални лица от двата клуба, взе решение да прибере отборите в съблекалните, като oчакванията са срещата да не се доиграе днес.

Rayo Vallecano v Athletic Club has been abandoned on Police advice after supporters repeatedly threw objects onto the pitch in protest at the ownership. https://t.co/UZM2WMxyuy — HLTCO (@HLTCO) October 10, 2026

Шефът на Райо, президентът Мартин Преса, е масово недолюбван от привържениците на своя клуб. Той иска да премести клуба на нов стадион, който да бъде извън квартала, нещо, което е немислимо за хората, подкрепящи Валекано. Освен това агитката на клуба се слави с левите си политически виждания, а преди няколко години същият този Преса покани представители на крайнодясната партия Vox на стадиона...

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