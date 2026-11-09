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Привържениците на Локомотив (Пловдив) ще трябва да почакат с една година повече от предвиденото, за да видят стадион "Христо Бонев" в завършен вид. Поредната причина за забавянето на строежа е усвояването на заема за реконструкцията на новото съоръжение на "черно-белите".

Поради тази причина от Община Пловдив искат "Уникредит Булбанк" да удължи договора с една година, пише "Марица". Закъснението е допуснато поради независещи от администрацията обстоятелства, твърди зам.-кметът по строителството Хакъ Сакъбов в доклада до Общинския съвет.

Сред причините, довели до неспазването на срока, той посочва провеждането на тежки процедури по обществени поръчки, проектиране, съгласуване на документацията с институции и изпълнение на строително-монтажните работи. Местният парламент трябва да вземе решение за преговори с "Уникредит Булбанк" за подписване на допълнително споразумение за заема.

Договорът за 24 млн. лева беше сключен на 1 декември 2022 г. в мандата на кмета Здравко Димитров с условието средствата за финансиране на двата стадиона "Христо Ботев" и "Локомотив" да бъдат усвоени за 24 месеца, но не по-късно от 16 ноември 2024 г. Заемът е дългосрочен, със срок за погасяване на главницата 25 октомври 2037 г. Парите са предназначени поравно за двата стадиона - по 12 млн. лева, но са усвоени навреме само на Колежа.

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С решение на Общинския съвет през 2024 г. с банката беше подписано споразумение за удължаване на срока с две години, тоест до 16 ноември 2026-а, който изтича и се налага банката да направи втори компромис. Според зам.-кмета досега са предприети всички действия по изпълнението на проекта, на обекта има голям напредък, но все още се предвиждат разходи на обща стойност 2,8 млн. евро за ново осветление на футболното игрище, строителен надзор, тръбно-канална мрежа, тъй като проектът беше преработен, строително-монтажни работи по довършването на спортния комплекс. Разходи са планирани за нови СМР и допълнително оборудване, в случай че възникне необходимост.

Последният етап на реконструкцията на стадиона се изпълнява от ДЗЗД "Домът на Локомотив". В обединението участват фирма "Стройколукс" ООД на известния пловдивски предприемач Христо Томов и "Билдком БГ", които спечелиха търга за 33 млн. лева без ДДС. Обществената поръчка за изграждане на централна трибуна и благоустрояване на комплекса е възложена преди две години със срок 480 дни. Отделно в началото на тази година беше избран изпълнител за проектиране и монтаж на изкуствено осветление на футболното игрище.

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