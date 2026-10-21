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Домакинският мач на Тулуза от Лига 1 срещу Троа е преместен от събота за неделя по искане на местната префектура, съобщиха в сряда от LFP - ръководния орган на френските професионални футболни лиги.

През този месец Франция преживя едни от най-тежките безредици от години насам; хиляди хора бяха арестувани, а магазини - разграбени или изпочупени по време на протестите, предизвикани от високите цени и влошаването на качеството на обществените услуги.

Вследствие на протестите в части от град Тулуза беше въведен вечерен час, който трябва да отпадне в неделя.

"По искане на префектурата на департамент От-Гарон и след съгласуване с притежателя на правата за излъчване, мачът между "Тулуза" и "Троа"... се премества за неделя, 25 октомври, от 17:15 ч.", се посочва в изявление на LFP.

В понеделник клубовете от Лига 1 "Олимпик Марсилия" и "Лил" съобщиха, че официалните им магазини са били разграбени по време на безредиците.

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