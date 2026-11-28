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Байерн (Мюнхен) завърши наравно 0:0 като гост на Хамбургер в едно от историческите дербита на немския футбол.

Това бе поредният неубедителен мач за раздираните от проблеми баварци, които нямат победа във вече трети пореден мач във всички турнири, а в Бундеслигата активът е три ремита в последните четири срещи.

Освен головата немощ, която лесно може да си обясним след контузиите на всички нападатели в отбора, днес Байерн бе потопен и от своя капитан.

Става въпрос за Йошуа Кимих, който в 44-ата минута остави отбора си с човек по-малко по най-безумния начин, удряйки противник без топка в ситуация, която се разигра доста далеч от топката.

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Така при 0:0 на почивката, човек по-малко и пълен лазарет с нападатели, Байерн не успя да вкара и допусна нова грешна стъпка, която може да увеличи изоставането от върха.

Към момента Байерн е само на точка зад Борусия (Дортмунд), но "жълточерните" не са изиграли мача си от кръга, а пред баварците може да се озове и победителят от утрешния мач между Фрайбург и РБ Лайпциг, ако разбира се има такъв.

Днешният следобед бе кошмарен за родния национал Лукас Петков, който за пореден път от началото на сезона игра цял мач за Елверсберг, но новакът загуби катастрофално с 0:5 като гост на Кьолн.

Още по-кошмарен бе следобедът за Шалке, който катастрофира с 1:8 като гост на Падерборн.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.