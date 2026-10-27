1637 Снимка: cska.bg

ЦСКА получи зелена светлина от Лицензионната комисия към БФС за завръщане в реновирания си дом - стадион "Българска армия". "Червените" ще приемат Славия от 19:30 часа в събота, като това ще бъде първи мач на съоръжението в Борисовата градина след реконструкцията.

Настроението в армейската общност е приповдигнато след снощната победа над Лудогорец, а феновете на клуба очакват с нетърпение пускането на билетите за първия мач на "Армията". Днес те трябва да бъдат достъпни за притежателите на сезонни карти от миналата година, а от утре - и за всички останали.

А ето какво публикува БФС на сайта си:

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"На свое заседание, проведено на 27 октомври 2026 г., Лицензионната комисия към Българския футболен съюз взе решение, с което допуска "ПФК ЦСКА" АД да провежда домакинските си срещи от Първа професионална лига през сезон 2026/2027 на стадион "Българска армия", "Борисова градина", бул. "Драган Цанков" № 3, гр. София. В рамките на заседанието бяха разгледани всички представени документи и доклади, относими към оценката на инфраструктурното съответствие на стадион "Българска армия", включително доклада на Комисията по стадионите към БФС, както и заповедта/разрешението за ползване на стадиона, издадено от областния управител на област София-град След извършения преглед и на основание представената документация Комисията прие, че стадион "Българска армия", гр. София, изпълнява всички инфраструктурни критерии за провеждане на срещи от Първа професионална футболна лига и международни мачове. Лицензионната комисия към БФС приветства възможността ПФК ЦСКА да посреща своите съперници на традиционния си стадион и пожелава на клуба успешни изяви и много победи на неговия обновен футболен дом. Комисията изразява надежда, че в близко бъдеще ще има повече подобни положителни решения, които допринасят за развитието на футболната инфраструктура и за създаването на по-добри условия за провеждане на футболни срещи в България."

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