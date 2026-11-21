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Председателят на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов обяви, че от следващия сезон ръководителите на родния футбол ще опитат да увеличат задължителната бройка български футболисти в елита.

Ако към момента всеки клуб е задължен на играе 45 минути с българин до 23 години, то планът е от следващия сезон задължението да важи за един играч до 21 години и един до 23.

Караиванов бе гост в "ЕвроДикоф" и коментира отчайващото представяне на националния ни футболен тим.

Председателят на ПФЛ се извини за представянето, но не пропусна да обвини водещите ни клубове за малкия брой българи в редиците им, визирайки Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948.

Именно по тази тема Караиванов разкри плановете за младите български футболисти.

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"Имаме ли проблем да въведем правило не един, а повече млади да започват игра? Нямаме проблем, дори ще опитаме. Това, което е говорено с Герги Иванов, понеже тази година имаме до 23 години за първи път, поне един до 21 години и един до 23 години още следващата година неотменяемо. След това правилото може да бъде увеличено. Не можем да чакаме титаните да израснат във Втора лига или в отборите от втората половина на таблицата. Футболистите трябва да ги създават с манталитет на победители водещите отбори - Левски, ЦСКА, Лудогорец, бихме добавили и ЦСКА 1948 на Цветомир. Не може да разчиташ националите да бъдат от другите отбори, които има пет или седем победи през годината и да имат манталитет на победители. Младите футболисти до 21 години липсват на терените като процент у нас в професионалния футбол. Трябва да получат шанс за изява, иначе се отказва и тръгва по нов път. И като федерация, и като национален отбор дължим извинение на обществото. Колкото и да е формално, е важно. Най-лесно е да кажа, че толкова може националният отбор в момента. Факт е, това са футболистите. Имаше две сериозни липси заради контузии - Кирил Десподов и Филип Кръстев. Докато нямаме футболисти във водещите пет първенства, няма на какво да разчитаме да постигнем на терена. Много отстъпваме като потенциал, от много време се върви надолу, това е факт. Георги Иванов държи да назначим чужденец за национален треньор. За мен има няколко имена, които намирам за подходящи, включително българи - единият си е пробвал късмета, другия не е работил. Отговорността повече тук е на президента на БФС. Окей, нека да опитаме с чужденец и негов екип, макар че ще е скъпо", заяви Караиванов.

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