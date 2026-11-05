Заседание на Изпълкома ще разгледа предложението, но то е с доста условности

134 Снимка: Getty Images

Вариантът съдии от чужбина да свирят големите дербита в българския футбол отново изглежда на дневен ред, след като предложение за такъв сценарий се готви за разглеждане на заседание на Изпълкома в края на календарната година. Дори да се приеме, решението ще влезе в сила след 1 януари 2027 г., а и то ще е придружено с толкова допълнителни детайли и условия, че практически е трудно приложимо - ако са верни първите неофициални информации за предложението.

Според dsport.bg клубовете, които искат да се възползват от такава възможност за конкретен мач, трябва да заявят желанието си 30 дни преди него. Освен това, отново според медията, е вероятно да бъде необходимо и съгласието на противниковия в двубоя отбор. Съвсем нормално, разходите ще трябва да се поемат от отбора, който е поискал рефер отвън.

Горепосочените детайли означават, че в най-решаващата фаза на сезона в българския футбол, практически е или невъзможно, или много трудно да се случи рефер от чужбина да ръководи голям мач. Програмата за плейофната фаза за титлата, както и тази за европейски бараж и в битката за оцеляване, е ясна около седмица преди нейния старт по дати. А и се изиграва за около месец общо - няма как да имаш 30 дни, за да заявиш в срок, че желаеш външен арбитър. Освен, евентуално, за последния кръг от съответната втора фаза.

Двата полуфинала за Купата на България пък са винаги не повече от три седмици преди финала, което прави невъзможно и искането на рефер отвън за най-големия двубой на елиминации в родния футбол. Защото, за да знаеш дали ще искаш такъв съдия за финала, трябва първо да се класираш за него.

Изобщо - ако наистина такива са условията в това проекторешение, те практически го правят никак не значимо.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.