БФС мисли пак за чужди рефери на най-големите дербита у нас, но ... не съвсем
Заседание на Изпълкома ще разгледа предложението, но то е с доста условности
Вариантът съдии от чужбина да свирят големите дербита в българския футбол отново изглежда на дневен ред, след като предложение за такъв сценарий се готви за разглеждане на заседание на Изпълкома в края на календарната година. Дори да се приеме, решението ще влезе в сила след 1 януари 2027 г., а и то ще е придружено с толкова допълнителни детайли и условия, че практически е трудно приложимо - ако са верни първите неофициални информации за предложението.
Първа лига
Според dsport.bg клубовете, които искат да се възползват от такава възможност за конкретен мач, трябва да заявят желанието си 30 дни преди него. Освен това, отново според медията, е вероятно да бъде необходимо и съгласието на противниковия в двубоя отбор. Съвсем нормално, разходите ще трябва да се поемат от отбора, който е поискал рефер отвън.
Горепосочените детайли означават, че в най-решаващата фаза на сезона в българския футбол, практически е или невъзможно, или много трудно да се случи рефер от чужбина да ръководи голям мач. Програмата за плейофната фаза за титлата, както и тази за европейски бараж и в битката за оцеляване, е ясна около седмица преди нейния старт по дати. А и се изиграва за около месец общо - няма как да имаш 30 дни, за да заявиш в срок, че желаеш външен арбитър. Освен, евентуално, за последния кръг от съответната втора фаза.
Двата полуфинала за Купата на България пък са винаги не повече от три седмици преди финала, което прави невъзможно и искането на рефер отвън за най-големия двубой на елиминации в родния футбол. Защото, за да знаеш дали ще искаш такъв съдия за финала, трябва първо да се класираш за него.
Изобщо - ако наистина такива са условията в това проекторешение, те практически го правят никак не значимо.