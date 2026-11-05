Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Вариантът съдии от чужбина да свирят големите дербита в българския футбол отново изглежда на дневен ред, след като предложение за такъв сценарий се готви за разглеждане на заседание на Изпълкома в края на календарната година. Дори да се приеме, решението ще влезе в сила след 1 януари 2027 г., а и то ще е придружено с толкова допълнителни детайли и условия, че практически е трудно приложимо - ако са верни първите неофициални информации за предложението.

Първа лига

Според dsport.bg клубовете, които искат да се възползват от такава възможност за конкретен мач, трябва да заявят желанието си 30 дни преди него. Освен това, отново според медията, е вероятно да бъде необходимо и съгласието на противниковия в двубоя отбор. Съвсем нормално, разходите ще трябва да се поемат от отбора, който е поискал рефер отвън.

Горепосочените детайли означават, че в най-решаващата фаза на сезона в българския футбол, практически е или невъзможно, или много трудно да се случи рефер от чужбина да ръководи голям мач. Програмата за плейофната фаза за титлата, както и тази за европейски бараж и в битката за оцеляване, е ясна около седмица преди нейния старт по дати. А и се изиграва за около месец общо - няма как да имаш 30 дни, за да заявиш в срок, че желаеш външен арбитър. Освен, евентуално, за последния кръг от съответната втора фаза.

Двата полуфинала за Купата на България пък са винаги не повече от три седмици преди финала, което прави невъзможно и искането на рефер отвън за най-големия двубой на елиминации в родния футбол. Защото, за да знаеш дали ще искаш такъв съдия за финала, трябва първо да се класираш за него.

Изобщо - ако наистина такива са условията в това проекторешение, те практически го правят никак не значимо.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Убийството на йоркито Кнопа изкара стотици на протест в центъра на София (снимки) Днес
Убийството на йоркито Кнопа изкара стотици на протест в центъра на София (снимки)
29458
Луд го прави! Антоанет Пепе юрка до дупка Иво Карамански-син във "Фермата" Лайф
Луд го прави! Антоанет Пепе юрка до дупка Иво Карамански-син във "Фермата"
6930
Кабинетът ударно ремонтира данъчни закони преди бюджет 2027. Какво се променя Бизнес
Кабинетът ударно ремонтира данъчни закони преди бюджет 2027. Какво се променя
17302
Vivacom навлиза в изцяло нова пазарна ниша със смарт решения за дома IT
Vivacom навлиза в изцяло нова пазарна ниша със смарт решения за дома
5826
Анри Троая - великият биограф на величията Impressio
Анри Троая - великият биограф на величията
2913
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants Trip
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants
2258
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие Вкусотии
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие
2536
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника Zodiac
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника
756
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни Времето
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни
443