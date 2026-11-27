От централата споделиха шест точки, по които искат обяснения

118 Снимка: Bfunion

След като сезира УЕФА, Френската футболна федерация и ФК Олимпик Марсилия още в четвъртък вечер във връзка с бруталните сцени на агресия, проявена от френски фенове спрямо привърженици на Левски в мача на "Стад Велодром" от Лига Европа, ръководството на Българския футболен съюз продължава да поддържа непрестанна комуникация с представители на всички въпросни институции и категорично да настоява за незабавно установяване на самоличността на всички извършители и налагане на най-строги наказания.

Веднага след инцидентите на френска земя БФС изпрати писмо до всички замесени страни по случая, в което поиска:

• цялостно разследване на всички инциденти с привърженици на Левски на стадиона и извън него;

• установяване на обстоятелствата около нападенията и пропуските в сигурността;

• проверка на действията и отговорностите на служителите по сигурността, стюардите и организаторите;

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• запазване на записите от камерите, докладите и документите за сигурността и предоставянето им на разследващите органи;

• разяснения за действията и решенията на делегата и служителите по сигурността на УЕФА и официалните лица на мача;

• предоставяне на докладите на делегата и служителя по сигурността и подробно описание на взетите решения;

Преди броени минути УЕФА публикува официално становище по случая на сайта си, в което обяви, че вече е започнала разследване на инцидентите, което ще бъде проведено от представители на Етичната и Дисциплинарната комисия на европейската футболна централа.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.