БФС обяви предприетите мерки към УЕФА и Марсилия след снощния кошмар
От централата споделиха шест точки, по които искат обяснения
След като сезира УЕФА, Френската футболна федерация и ФК Олимпик Марсилия още в четвъртък вечер във връзка с бруталните сцени на агресия, проявена от френски фенове спрямо привърженици на Левски в мача на "Стад Велодром" от Лига Европа, ръководството на Българския футболен съюз продължава да поддържа непрестанна комуникация с представители на всички въпросни институции и категорично да настоява за незабавно установяване на самоличността на всички извършители и налагане на най-строги наказания.
"Левски"
Веднага след инцидентите на френска земя БФС изпрати писмо до всички замесени страни по случая, в което поиска:
• цялостно разследване на всички инциденти с привърженици на Левски на стадиона и извън него;
• установяване на обстоятелствата около нападенията и пропуските в сигурността;
• проверка на действията и отговорностите на служителите по сигурността, стюардите и организаторите;
• запазване на записите от камерите, докладите и документите за сигурността и предоставянето им на разследващите органи;
• разяснения за действията и решенията на делегата и служителите по сигурността на УЕФА и официалните лица на мача;
• предоставяне на докладите на делегата и служителя по сигурността и подробно описание на взетите решения;
Преди броени минути УЕФА публикува официално становище по случая на сайта си, в което обяви, че вече е започнала разследване на инцидентите, което ще бъде проведено от представители на Етичната и Дисциплинарната комисия на европейската футболна централа.