Всички двубои трябваше да се проведат в Северна България

393 Снимка: БТА

"Ботев" (Враца) и Лудогорец няма да изиграят срещата помежду си и днес, тъй като тежката метеорологична обстановка не позволява това. Двата отбора трябваше да играят във Враца вчера, но силния снеговалеж доведе до отлагането на срещата с 24 часа, като в крайна сметка тя няма да се проведе този уикенд.

От БФС обявиха, че освен мача от елита, три двубоя от Втора лига също са отложени заради времето, като всички те са в градове от Северна България.

Засега няма промяна относно мачовете Арда - ЦСКА 1948 и Септември - "Левски".

Отлагат се следните двубои:

efbet Лига:

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Ботев (Враца) - Лудогорец, 15:15 ч., стадион "Христо Ботев", Враца.

Mr Bit Втора лига:

Етър ВТ - ОФК Несебър, 14:30 ч., стадион "Ивайло", Велико Търново;

Спартак (Плевен) - Янтра, 14:30 ч., Градски стадион, Ловеч;

Лудогорец II - Рилски спортист-2011, 14:30 ч., стадион "Гнездо на орли", Разград.

Двубоят между Ботев (Враца) и Лудогорец, първоначално насрочен за 28 ноември, вече бе отложен с 24 часа по решение на главния съдия. Продължаващата тежка метеорологична обстановка налага повторното му отлагане.

Водещ при вземането на решението е приоритетът за гарантиране на здравето и безопасността на футболистите, длъжностните лица и всички ангажирани с организацията и провеждането на срещите. Отчетени са както състоянието на терените, така и затруднените условия за придвижване в засегнатите райони.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.