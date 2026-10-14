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Двигателят в средата на терена за ЦСКА Стефано Сенси ще пропусне гостуването на Несебър за Купата на България през уикенда. Италианският маестро получи втори жълт и съответно червен картон при победата с 3:2 срещу ЦСКА 1948, а от Дисциплинарната комисия към футболния съюз потвърдиха, че той е наказан със спиране на правата за 1 мач.

ЦСКА

Освен това Сенси ще трябва да плати и глоба в размер на 160 евро.

Така италианецът остава извън сметките на Маркус Гиздол за двубоя в турнира за Купата, който ще се играе в неделя. Но така или иначе към момента погледите на всички в ЦСКА са насочени към утрешното домакинство на Монако, в което халфът, изиграл 9 мача и реализирал 3 гола за Италия, се очаква да започне от първата минута.

Откакто пристигна в ЦСКА през лятото от кипърския Анортозис, 31-годишният полузащитник моментално се превърна в основна фигура - за 18 мача той е вкара 4 гола, направил е 3 асистенции и представянето му в халфовата линия е от ключово значение за това как се представят цялостно "червените".

Мачът с Монако е от 19:45 часа в четвъртък.

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