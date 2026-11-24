Още в 25-ата минута футболистът на тима от Разград Николай Николов получи само жълт картон за нарушение стил "Козмин Моци", след като влезе с крак в главата на играч на съперника.
Ето позицията на съдийската комисия:
"По отношение на ситуацията в 24-ата минута на срещата от 17-ия кръг на MrBit Втора лига между отборите на ПФК Лудогорец II и ФК Марек, Съдийската комисия към БФС счита, че съдийската бригада е допуснала явна грешка при определянето на дисциплинарната санкция спрямо футболист №34 от състава на ПФК Лудогорец II.
В конкретния случай на състезателя е показан единствено жълт картон, което не съответства на характера и тежестта на извършеното нарушение. Съдийската комисия счита, че действията на футболиста представляват сериозна груба игра (Serious Foul Play), за която съгласно Правилата на играта следва да бъде показан директен червен картон, респективно състезателят да бъде отстранен от игра", гласи позицията.
Двубоят от 17-ия кръг на Втора лига завърши 3:0 за домакините от Разград.