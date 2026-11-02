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Съдийската комисия на БФС излезе днес със становища по два казуса, които предизвикаха широк медиен отзвук за мачове от първенството на efbet Лига, като едната е от мача Дунав (Русе) – Левски (Сф) от последния изиграл се 14-и кръг. Втората ситуация касае срещата между Локомотив (Пловдив) и Лудогорец.

"Левски"

В становището се казва: "По отношение на първата ситуация от 9-ата минута на мача Дунав (Русе) – Левски в 9-ата минута, комисията е на мнение, че "подобен тип опасен контакт, характеризиращ се с висока степен на риск за здравето и безопасността на противника и довел до контузия" би следвало да бъде санкциониран с червен картон за провинилия се футболист. Този човек е капитанът на "сините" Кристиан Димитров, а липсата на отстраняване е грешка на съдията.

Грешка на съдията е и "играта от страна на състезател с №37 от Лудогорец, (б.р - Бърнард Текпетей), който използва ръката си като оръжие спрямо лицето на опонент" и също е трябвало да бъде отстранен от игра.

"По отношение на ситуацията, възникнала в 9-ата минута на срещата от XIV кръг на efbet Лига между отборите на "Дунав" Русе и "Левски", Съдийската комисия към БФС счита, че е допусната грешка от съдийската бригада при определянето на дисциплинарната санкция спрямо състезател № 50 (б.р – Кристиан Димитров) от отбора на ПФК "Левски". Комисията е на мнение, че подобен тип опасен контакт, характеризиращ се с висока степен на риск за здравето и безопасността на противника и довел до контузия, вследствие на която пострадалият състезател не е могъл да продължи участието си в срещата, представлява сериозно нарушение на правилата на играта – сериозна груба игра. Съгласно Правило 12 от Правилата на играта, подобно нарушение следва да бъде санкционирано с директен червен картон".

"По отношение на ситуацията в 78-та минута на срещата от 14 кръг на ефбет Лига между отборите на Локомотив Пд и Лудогорец, СК констатира нарушение на правилата на играта от страна на състезател с №37 (б.р - Бърнард Текпетей) от Лудогорец, който използва ръката си като оръжие спрямо лицето на опонент. При този инцидент СК е на мнение, че е допусната грешка от страна на съдийската бригада и ВАР, като не е взета правилната дисциплинарна мярка спрямо същия състезател, а именно директен червен картон за проява на насилие", се казва в позицията на Съдийската комисия.

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