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От днес в онлайн продажба на kolezha.bg са билетите за последния домакински мач на България от настоящото издание на турнира Лига на нациите - срещу Исландия в петък, 13 ноември, на стадион "Христо Ботев" в Пловдив от 21:45 ч.

За деца до 7-годишна възраст входът за двубоя ще бъде свободен. Напомняме, че достъпът на непълнолетни лица ще става само с декларация за придружител. Цените на останалите билети са от 15 до 25 евро.

В деня преди мача с Исландия - четвъртък, 12 ноември, билети ще се продават и на билетните каси на стадиона, които ще работят от 10:00 до 19:00 ч. В деня на срещата (13 ноември) касите ще са отворени от 10:00 ч. до края на първото полувреме.

До момента България има 4 точки на третото място в Група С4 от Лигата на нациите, където са още Люксембург и Естония.

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