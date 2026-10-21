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По искане на ЦСКА, съгласувано с Професионалната лига и телевизията, излъчваща първенството в efbet лига, БФС размести четири мача от 14-ия кръг на елитната ни дивизия.

ЦСКА

Промяната би трябвало да е свързана със завръщането на "червените" на напълно новия стадион "Българска армия" срещу Славия в събота, 31 октомври, от 19:30 часа. Искането на клуба бе тържественият момент да не е в делничен ден, а през уикенда. А по оригиналната програма ЦСКА - Славия трябваше да е в петък.

Засегнати са мачовете Дунав - Левски, Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив и Локомотив София - Лудогорец, които са с нови начални часове или дати.

Съобщението от БФС:

По искане на ПФК "ЦСКА" Сф със съгласието на ФК и съгласувано с Нова Броудкастинг груп и БПФЛ, се правят следните промени в програмата на XIV – ти кръг от ППФЛ /efbet лига/:

Срещата между отборите на ПФК "ЦСКА” Сф и ПФК "Славия” Сф, по програма на 30.10/петък/2026 г., ще се играе на 31.10/събота/ от 19.30 ч.

Срещата между отборите на ПФК "Локомотив” Сф и ПФК "Ботев” Пд по програма на 31.10/събота/, ще се играе на 30.10/петък/2026 г от 19.30 ч.

Срещата между отборите на ПФК "Локомотив” Пд и ПФК "Лудогорец 1945” Рз, ще се играе по програма на 31.10/събота/ от 14.00 ч, вместо от 15.00 ч.

Срещата ПФК "Дунав” Рс и ПФК "Левски” Сф, ще се играе по програма на 31.10/събота/ от 16.30 ч, вместо от 17.30 ч.

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