Добавете ни като предпочитан източник в Google

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз излезе с глобите след поредния кръг в родния футбол.

Общата им стойност е 17 120 евро, като 11 640 от тях са дело на двата варненски клуба, които играха дерби помежду си.

Спартак и Черно море завършиха наравно 0:0, а страхотната атмосфера по трибуните ще коства доста и на двата клуба.

С почти равен дял за глобата и с еднакви провинения, Спартак ще плати 5825 евро, а Черно море 5815 евро.

Спортът е повече от резултат

Другите глобени отбори след кръга са Ботев (Пловдив), ЦСКА, Левски, Лудогорец и Дунав.

Ето всички санкции на Дисциплинарната комисия:

ПО ДОКЛАД - окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За използване на факли и димки довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1040 евро.

За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2560 евро.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За издигане на плакат с неприемливо съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2560 евро.

За издигане на плакат с неприемливо съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За възпламеняване на заря, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1550 евро.

ДК задължава ПФК "Черно море" гр. Варна да възстанови щетите на стадион "Спартак" гр. Варна съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2026/2027/.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Г от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1550 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 775 евро.