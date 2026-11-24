Събитието, на което ще присъства, предстои на 3 декември в УНСС

2001 Снимка: БТА

БФС внесе важно уточнение за събитието "Футболът 2030 - икономика на следващо ниво", което ще е на 3 декември от 10:00 часа в зала "Тържествена" на УНСС.

Там студенти ще се срещнат с ръководството на Българския футболен съюз в рамките на майсторски клас и ще слушат лекции и презентации по темата. Това е част от инициативите на БФС да реализира съвместни програми с академичната общност.

Първоначалните информации бяха, че един от лекторите в мастъркласа по футболна икономика ще е самият президент на БФС Георги Иванов, което засили интереса към форума. Оказва се, че той ще е само гост на проявата.

"Събитието ще премине под формата на интерактивна симулация, в която участниците, разделени на екипи, ще работят по реалистичен управленски казус във футболната федерация - съобщава сайтът на БФС. - Всеки екип ще разполага с условен бюджет, който трябва да разпредели така, че да осигури максимална полза за развитието на българския футбол.

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Студентите ще трябва да определят кои направления да финансират, какви приоритети да поставят и от какво да се откажат, като резултатите от техните решения ще бъдат проследени до 2034 г. Официален гост на събитието ще бъде президентът на БФС Георги Иванов. Представители на ръководството на футболната централа, ръководител на ПФК ЦСКА, ръководител на катедра "Физическо възпитание и спорт" към УНСС, както и експерти от различни области ще представят накратко структурата и механизмите, по които функционира футболът като индустрия.След теоретичната част водещата роля ще премине към студентите, които ще трябва да приложат наученото на практика и да защитят своите управленски решения.

Целта на инициативата е университетската аудитория да придобие практически поглед върху механизмите на управление на една организация и спецификите на спорта като бизнес. Екипът, който представи най-добре аргументирания и устойчив план, ще спечели възможността за едномесечен стаж в Българския футболен съюз.

През 2026 г. БФС подписа споразумения за сътрудничество с водещи висши учебни заведения в страната, утвърждавайки академичната общност като важен партньор в развитието и модернизацията на най-популярния спорт в България."

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