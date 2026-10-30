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Българският футболен съюз съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп утвърди програмата за 1/8 финалите на Sesame Купа на България.
При изготвянето ѝ са съобразени както натовареният график на българските клубове, участващи в европейските клубни турнири, и техните желания, така и невъзможността двете срещи в София да се проведат в рамките на един ден.
Ето и как изглежда програмата на осминафиналите, които ще се изиграят между 11 и 15 декември:
11 декември (петък): 18:00 Арда - Хебър
Спортът е повече от резултат
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12 декември (събота): 13:30 Дунав - Локомотив (София), 16:30 Черно море - Локомотив (Пловдив)
13 декември (неделя): 12:00 Спартак (Варна) - Добруджа, 15:00 ЦСКА 1948 - "Ботев" (врацА), 18:00 Локомотив (Горна Оряховица) - "Ботев" (Пловдив)
14 декември (понеделник): 18:00 Славия - ЦСКА
15 декември (вторник): 18:00 "Левски" - Лудогорец.
Всички двубои ще бъдат излъчвани на живо в ефира на Диема спорт.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.