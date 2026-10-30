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Българският футболен съюз съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп утвърди програмата за 1/8 финалите на Sesame Купа на България.

Жребият изправи "Левски" срещу Лудогорец за Купата, столично дерби за ЦСКА
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При изготвянето ѝ са съобразени както натовареният график на българските клубове, участващи в европейските клубни турнири, и техните желания, така и невъзможността двете срещи в София да се проведат в рамките на един ден.

Ето и как изглежда програмата на осминафиналите, които ще се изиграят между 11 и 15 декември:

11 декември (петък): 18:00 Арда - Хебър

12 декември (събота): 13:30 Дунав - Локомотив (София), 16:30 Черно море - Локомотив (Пловдив)

13 декември (неделя): 12:00 Спартак (Варна) - Добруджа, 15:00 ЦСКА 1948 - "Ботев" (врацА), 18:00 Локомотив (Горна Оряховица) - "Ботев" (Пловдив)

14 декември (понеделник): 18:00 Славия - ЦСКА

15 декември (вторник): 18:00 "Левски" - Лудогорец.

Всички двубои ще бъдат излъчвани на живо в ефира на Диема спорт.

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